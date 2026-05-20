Nvidia gana 58.321 millones de dólares en el primer trimestre, un 210 % más

2 minutos

Nueva York, 20 may (EFE).- El fabricante de semiconductores Nvidia anunció este miércoles que obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210 % más interanual.

La tecnológica incrementó además su facturación un 85 % con respecto al mismo tramo del año pasado, hasta 81.615 millones de dólares, según un comunicado divulgado por la compañía.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó en la nota que la empresa ocupa «una posición única» en el campo de la inteligencia artificial agentiva, puesto que «es la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de vanguardia y de código abierto y se adapta a cualquier lugar donde se genere IA».

En este sentido, la tecnológica, especializada en diseño y fabricación de unidades de procesamiento, destacó el lanzamiento de la plataforma Nvidia Vera Rubin, que incluye la CPU Nvidia Vera, «el primer procesador del mundo diseñado específicamente para la IA agentiva», y Nvidia BLlueField 4 STX, una infraestructura de almacenamiento acelerado para fábricas de esta IA.

En el primer trimestre de su año fiscal 2027 (no sigue el calendario natural) la empresa obtuvo 75.200 millones de dólares en ingresos procedentes de sus centros de datos, un 92 % más en términos interanuales.

La empresa también destacó que en estos tres meses inició la producción de Nvidia Dynamo 1.0, un software de código abierto, y que amplió su colaboración con la plataforma en la nube Google Cloud para impulsar la IA física y automatizada.

De cara al futuro, dijo que espera que sus ingresos alcancen los 91.000 millones de dólares durante el segundo trimestre de su ejercicio, pero anotó que no prevé «ningún ingreso por computación de centros de datos procedente de China».

En el primer trimestre de su ejercicio 2026, la empresa ya anotó un cargo de 4.500 millones de dólares por el impacto de la licencia para exportar a China sus chips integrados H20, impuesta por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Nvidia, que publicó sus resultados tras el toque de campana en la bolsa de Wall Street, bajaba un 0,4 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre del mercado, después de terminar la jornada con una subida del 1,3 %.

Las acciones de la tecnológica, que actualmente es la empresa más valiosa del mundo -con una capitalización de 5,41 billones de dólares- han subido un 20 % en lo que va de año. EFE

asg/jco/cpy