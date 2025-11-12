Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en centro de datos de IA en norte de México

Ciudad de México, 12 nov (EFE).- El fabricante estadounidense de microchips Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de Inteligencia Artificial (IA) en el estado de Nuevo León, en el norte de México, anunció este miércoles el gobernador Samuel García.

«Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León», escribió el gobernador en sus redes sociales. EFE

