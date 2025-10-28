Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en Nokia para desarrollar tecnología 6G

Nueva York, 28 oct (EFE).- La tecnológica estadounidense Nvidia planea una inversión de capital de 1.000 millones de dólares en la finlandesa Nokia, con el objetivo de consolidar una alianza encaminada a colaborar en el desarrollo de la tecnología 6G, anunciaron ambas empresas en un comunicado.

Nokia emitirá aproximadamente 166 millones de acciones a Nvidia a 6,01 dólares cada una, lo que le otorgará una participación del 2,9 % en la compañía finlandesa, agregaron.

Las acciones de la empresa finlandesa subían un 18,26 % tras conocerse la operación, mientras que las de la estadounidense aumentaban un 1,27 %.

Nvidia utilizará sus chips para acelerar el software de Nokia para redes 5G y 6G, y explorará maneras de utilizar la tecnología de centros de datos de Nokia en su infraestructura de inteligencia artificial.

Por su parte, Nokia afirmó que utilizará los fondos obtenidos para «financiar sus planes de inteligencia artificial y otros fines corporativos generales».

La empresa señaló que quiere «acelerar el desarrollo de su software RAN 5G y 6G para que funcione en la arquitectura de Nvidia» y que realizará «inversiones para impulsar su objetivo estratégico de aumentar su presencia en el mercado de la IA y la nube con soluciones de redes orientadas a centros de datos».

En los últimos años, Nokia había dedicado sus esfuerzos principalmente a suministrar equipos móviles 5G a operadores de telecomunicaciones.

Por su parte, Nvidia ha adquirido en los últimos meses varias participaciones de capital en socios estratégicos con vistas a posicionarse en el centro del mundo de la IA.

En septiembre, se comprometió a una inversión de 5.000 millones de dólares en su antiguo rival, Intel, y a otra de 100.000 millones en OpenAI. También prometió 500 millones para la empresa emergente de coches autónomos Wayve y otros 667 millones de dólares en el proveedor británico de servicios en la nube Nscale. EFE

