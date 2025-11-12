Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en un centro de datos de IA en México

Ciudad de México, 12 nov (EFE).- El fabricante estadounidense de microchips Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de inteligencia artificial (IA) en el estado de Nuevo León, en el norte de México, anunció este miércoles el gobernador, Samuel García.

«Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León», escribió el gobernador en sus redes sociales.

Asimismo, García indicó que ha dado «instrucciones» a la secretaria de Economía de Nuevo León para «crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia ARTIFICIAL para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste».

Nvidia es actualmente una de las empresas líder en el sector de chips de IA y provee sus servicios a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon.

Es también la compañía más cotizada del mundo actualmente, con una capitalización bursátil de cerca de 5 billones de dólares. EFE

