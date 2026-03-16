Nvidia prevé ingresos de 1 billón de dólares para 2027 impulsados por la IA

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Nueva York, 16 mar (EFE).- El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó este lunes que espera que su compañía genere «al menos» 1 billón de dólares en ingresos gracias a sus chips de inteligencia artificial (IA) más recientes de aquí a 2027.

«El año pasado vimos cerca de 500.000 millones de dólares en demanda y pedidos de compra para Blackwell y Ruben hasta el año 2026», declaró Huang durante la conferencia de desarrolladores GTC que se celebra esta semana en California (EE.UU.).

Y continuó: «Pues bien, estoy aquí para decirles que, en este preciso momento, situándome apenas unos meses después del GTC DC y un año después del último GTC, justo aquí donde me encuentro, vislumbro una demanda de al menos un billón de dólares de aquí a 2027».

La compañía de semiconductores opera en el epicentro del universo de la IA, proporcionando la infraestructura de procesamiento crítica que impulsa populares modelos como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

«Por fin, la IA es capaz de realizar trabajo productivo; por consiguiente, ha llegado el punto de inflexión de la inferencia», afirmó Huang.

En ese sentido, destacó que él mismo usa ChatGPT a diario y que todos los ingenieros de software de Nvidia utilizan asistentes de codificación basados ​​en IA, tales como Claude Code de Anthropic y Codex de OpenAI.

Nvidia fue la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, y actualmente se sitúa en torno a los 4,47 billones de dólares. EFE

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