Nvidia se convierte en primera empresa en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares

1 minuto

Nueva York, 29 oct (EFE).- Las acciones de Nvidia subieron este miércoles más de un 4%, convirtiendo al gigante tecnológico en la primera empresa en superar el umbral de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil tras ser impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Nvidia, que cerraron con una subida del 5 % ayer martes, han subido más del 50 % en lo que va del año. EFE

