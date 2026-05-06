Nvidia y Corning acuerdan inversión para producción de fibra óptica para la IA en EE.UU.

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Nueva York, 6 may (EFE).- El fabricante de chips Nvidia y el fabricante de vidrio Corning anunciaron este miércoles un acuerdo de inversión para ampliar la producción de fibra óptica para infraestructuras de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos.

El acuerdo implica la construcción de tres nuevas fábricas en los estados de Carolina del Norte y Texas, con las que esperan crear más de 3.000 puestos de trabajo «altamente remunerados y estadounidenses», según un comunicado conjunto.

El objetivo es que Corning multiplique por diez su capacidad de producción de conectividad óptica en EE.UU. y que amplíe en más del 50 % su capacidad de producción de fibra para cubrir la creciente demanda ligada a las fábricas de IA, agrega la nota.

Las cargas de trabajo de la IA requieren miles de procesadores (GPU) de Nvidia, que a su vez necesitan grandes volúmenes de fibra óptica, conectividad y fotónicos de alto rendimiento para mover datos «a una velocidad y escala extraordinarios», explica.

Las compañías indicaron que, a medida que las fábricas de IA sean más grandes y numerosas, la conectividad óptica irá ganando importancia como componente de las infraestructuras de inteligencia artificial.

De acuerdo con un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores (SEC), el regulador bursátil, Nvidia invertirá 500 millones de dólares en Corning, y tiene derecho a invertir 2.700 millones más en un plazo de tres años.

Corning, un conocido suministrador de Apple, se perfila como un jugador clave en el campo de la IA, pues este acuerdo sigue una inversión de 6.000 millones de dólares de la tecnológica Meta para ampliar su planta de fibra óptica en Carolina del Norte.

El mercado reaccionó positivamente a la noticia: las acciones de Nvidia subieron hoy un 5,7 % y las de Corning un 12 %. EFE

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