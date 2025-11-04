Nvidia y Deutsche Telekom invertirán más de mil millones de dólares en IA en Alemania

El operador de telecomunicaciones Deutsche Telekom y el gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia invertirán mil millones de euros (1.150 millones de dólares) en Alemania en inteligencia artificial, anunciaron ambas compañías el martes.

El proyecto se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2026 para crear «una infraestructura soberana segura y potente» de IA orientada a «grandes organizaciones, pymes y empresas emergentes», indicó el comunicado.

Deutsche Telekom construirá en Múnich un centro de procesamiento de datos, equipado con aplicaciones desarrolladas por el gigante alemán del software SAP, incluyendo tecnologías de IA.

Los datos de los clientes se almacenarán en Alemania, un punto clave en un momento en que Europa intenta reducir su dependencia tecnológica de China y de Estados Unidos.

Las instalaciones serán subterráneas y, según sus responsables, se alimentarán al 100% con energía renovable.

Las empresas que participan en el proyecto destacaron la «protección, seguridad y fiabilidad de los datos», una cuestión cada vez más importante para los gobiernos europeos.

El proyecto se enmarca en la iniciativa nacional «Made 4 Germany», que agrupa a más de un centenar de empresas y tiene como objetivo reforzar la competitividad industrial alemana y la digitalización de su economía.

