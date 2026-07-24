Nvidia y KAIST crean un laboratorio en Corea del Sur para acelerar la innovación en IA

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Los Ángeles (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El gigante tecnológico Nvidia y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST, por sus siglas en inglés) anunciaron este viernes la creación de un laboratorio conjunto de investigación en Corea del Sur para acelerar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

«Junto con los investigadores líderes de KAIST, estamos impulsando la IA de vanguardia y abriendo nuevos caminos para la próxima generación de talento en IA de Corea», indicó Nvidia en un comunicado en X.

Esta colaboración «proporcionará infraestructura de IA de primer nivel, financiación para la investigación, becas y nombramientos conjuntos para impulsar el desarrollo de modelos de IA agentes para Corea», agregaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Ubicado en la Escuela de Posgrado de IA Kim Jaechul de KAIST, en Seúl, el laboratorio creará modelos optimizados para Corea con tecnología Nvidia Nemotron y la nube local, impulsando la adopción de la IA desde la academia hasta el ámbito empresarial y nacional.

«El laboratorio de investigación conjunto Nvidia-KAIST sentará las bases para la próxima frontera de la investigación en IA, acelerando el desarrollo de modelos y sistemas de agentes de IA adaptados a las industrias, el idioma y el futuro de Corea», dijo el científico jefe y vicepresidente sénior de investigación de Nvidia, Bill Dally.

La colaboración constará de una inversión de 300 millones de dólares que incluirá «contribuciones de 50 millones de dólares anuales para computación durante un período inicial de cinco años», precisó el comunicado.

El anuncio de este acuerdo se produce en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a la ciudad de San Francisco, en el estado de California (EE.UU.), centrada en un encuentro con líderes de gigantes tecnológicos, entre ellos el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. EFE

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