Nyland, portero de Noruega: «Ha sido el mejor partido de mi vida»

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(Actualiza con cambio de titular y más declaraciones en cuerpo y video en español)

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El portero de la selección noruega, Ørjan Nyland, celebró en zona mixta la victoria de su equipo 1-2 frente a Brasil en el que fue para él «el mejor partido» de su vida, y señaló que atajar un penalti fue «un gran momento para el equipo», que hace historia al clasificarse a cuartos de final de un Mundial por primera vez.

«Es el mejor partido de mi vida, claro que sí», afirmó a EFE Nyland, que destacó que haber ganado a Brasil es «algo para no olvidar nunca» porque el Mundial «solo se juega cada cuatro años».

«Estamos en cuartos, es una gran hazaña», dijo, y agregó que prepararon el partido «sabiendo de la gran calidad de Brasil».

«Sabíamos de su calidad en su ataque y en el banquillo», señaló.

Indicó que al parar en la primera parte el penalti a Bruno Guimaraes, cuando el encuentro iba 0-0, sintió que era «difícil» superarle.

«Fue un gran momento para mí pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo», contó.

El guardameta agregó que el equipo tuvo que «luchar» para ganar.

«Estamos muy felices, hemos hecho historia», dijo. EFE

jco/laa

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