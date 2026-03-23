NYT dice que Petro es investigado en EEUU por presuntos vínculos con narcotraficantes

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Autoridades estadounidenses investigan si el presidente colombiano Gustavo Petro tiene algún vínculo con el narcotráfico, según una publicación del diario The New York Times rechazada el viernes por el mandatario que niega cualquier relación con grupos criminales.

Al menos dos líneas de investigación fueron abiertas por las fiscalías de Manhattan y de Brooklyn (Nueva York), con la colaboración de la agencia antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según ese reporte, que cita fuentes del gobierno de Donald Trump bajo anonimato.

«Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante», reaccionó en X Petro. «En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes», agregó el mandatario izquierdista.

Una fuente cercana a las investigaciones indicó a la AFP que «Petro ha aparecido como un sujeto en otras investigaciones sobre narcotráfico», sin precisar cuándo. «No se prevé cargos de forma inminente», indicó.

La DEA y el Departamento de Justicia declinaron comentar ante consultas de la AFP.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia entraron en una fase volátil desde que el republicano regresó a la Casa Blanca hace un año.

El gobierno de Trump pronto chocó con Petro, en el poder desde 2022 y quien ha buscado aunar aliados en América Latina contra Washington.

La ofensiva estadounidense lanzada en septiembre pasado contra lanchas presuntamente cargadas de droga, primero en el Caribe y luego también en el Pacífico, acentuó esa tensión diplomática.

Petro acudió a la Asamblea General de la ONU, y participó luego en una protesta en las calles de Nueva York en la que instó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump.

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia.

Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura el 3 de enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York en espera de su juicio por narcotráfico.

Trump y Petro abrieron sin embargo una inesperada puerta al diálogo y mantuvieron una reunión amistosa en Washington en febrero.

Las presuntas relaciones de Petro con el tráfico de drogas han sido debatidas públicamente en Colombia.

Su hijo mayor, Nicolás Petro, también objeto de sanciones de Washington, admitió haber recibido grandes sumas en efectivo de un condenado por narcotráfico en Estados Unidos, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña electoral de su padre.

El presidente colombiano dijo el viernes que él mismo ha sido víctima de conspiraciones para dañar su carrera política por parte de narcotraficantes, e incluso para matarlo.

Petro ha intentado sin éxito negociar la paz con guerrillas y otras organizaciones acusadas por Washington de traficar drogas.

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