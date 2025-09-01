The Swiss voice in the world since 1935

NYT y la radio NPR se unen en EEUU a la denuncia contra asesinato de periodistas en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Once medios y asociaciones mediáticas de Estados Unidos, entre ellos la Radio Nacional Pública (NPR) o el New York Times, se sumaron este lunes a la acción global promovida por Reporteros Sin Fronteras contra el asesinato de periodistas en Gaza.

La iniciativa, a la que se han adherido más de 250 medios de comunicación de todo el mundo, llamaba a dejar en negro la portada de los medios impresos o los báneres de los sitios web, así como a que las emisoras de radio y televisión transmitieran mensajes de audio o vídeo en protesta por la muerte de los periodistas en la Franja.

El New York Times destinó hoy su editorial a criticar el veto de Israel a los medios de comunicación extranjeros en Gaza, donde denunció que han muerto unos 200 periodistas desde el inicio del conflicto.

Otros medios y asociaciones de Estados Unidos que se unieron a la acción fueron American Prospect, Columbia Journalism Review, Diversify Photo United, Drop Site, Media Alliance, NPR, Project Censored, The Dial, The Intercept, The Markaz Review y Zeteo, según RSF.

Las manifestaciones y gestos a favor de Palestina han sido habitualmente tachadas de antisemitas por la Administración Trump y han dado lugar a duras acusaciones o incluso a la revocación de visados de algunos de sus participantes.

RSF denunció hoy en un comunicado que 220 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra hace casi dos años. Cinco de ellos fallecieron la semana pasada durante un bombardeo israelí contra un hospital.

El llamamiento de la ONG exige la protección de los periodistas palestino y «el fin de la impunidad por los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra ellos en la Franja de Gaza».

También urge a que se conceda a la prensa extranjera acceso independiente a Gaza, y a que los Gobiernos de todo el mundo acojan a los periodistas palestinos que son evacuados de Gaza.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, alrededor de un tercio de ellos niños.

La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, en inglés) definió este lunes como «un genocidio» las acciones de Israel en Gaza, siguiendo la línea de otras asociaciones u organismos internacionales como la ONU.EFE

hbc/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR