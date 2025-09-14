The Swiss voice in the world since 1935

Oasis deja derrama de hasta 54 millones de dólares en un fin de semana en Ciudad de México

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- La banda de rock británica Oasis provocó una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares (entre 850 y 1.000 millones de pesos mexicanos) este fin de semana en la capital mexicana, según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), informó este domingo la promotora Ocesa.

En sus dos conciertos, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Oasis reunió a más de 130.000 asistentes en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, apuntó Ocesa.

«En materia de turismo, se proyectó una ocupación hotelera cercana al 80 % en las zonas aledañas al Estadio GNP Seguros», agregó la promotora, en un comunicado.

Detalló que los conciertos no solo atrajeron visitantes de distintos estados del país, sino también de Reino Unido, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, «para quienes el concierto fue el motivo principal del viaje».

Además, señaló que según datos de Ticketmaster México, el 50 % de los asistentes llegó desde fuera de Ciudad de México y su área metropolitana.

Y un 10 % correspondió a público extranjero, procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo.

«Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros marcaron la primera parada de la gira en un país de habla hispana, confirmando así a la Ciudad de México como un punto estratégico dentro del circuito internacional del entretenimiento en vivo», concluyó Ocesa.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresaron a los escenarios en julio pasado con su esperada gira mundial Oasis Live 25′, 16 años después de su separación. EFE

