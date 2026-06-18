Obama apela a un Estados Unidos «sin reyes» en la inauguración de su biblioteca en Chicago

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Chicago, 18 jun (EFE).- El expresidente de EE.UU., Barak Obama, apeló este jueves en la inauguración de su biblioteca presidencial en Chicago a un Estados Unidos «sin reyes» (No kings), en referencia al movimiento de independencia del país del que se cumplen ahora 250 años, que es también el nombre del movimiento de protesta contra el presidente Donald Trump.

Obama, apareció en el escenario de la mano de su esposa Michelle y acompañados de sus dos hijas, Malia y Sasha, y todos protagonizaron durante el acto momentos muy emotivos, llegando incluso a las lágrimas. EFE

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