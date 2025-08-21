The Swiss voice in the world since 1935

Obama elogia a Newsom por su respuesta frente a «manipulación» del mapa electoral en Texas

Washington, 21 ago (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama elogió al gobernador de California, Gavin Newsom, por su «inteligente y mesurada» propuesta de redibujar los distritos electorales en el estado como respuesta a la «manipulación» del mapa electoral aprobada por la Cámara Baja de Texas, con el apoyo del mandatario, Donald Trump.

«No deberíamos tener manipulación política de distritos electorales (‘gerrymandering’, en inglés) en Estados Unidos, solo una competencia justa entre republicanos y demócratas basada en quién tiene mejores ideas», empezó diciendo el demócrata Obama en un mensaje en X.

Sin embargo, acusó a Texas de estar «siguiendo las directrices de una Casa Blanca partidista» y estar «manipulando los distritos a mitad de la década para intentar mantener el control de la Cámara a pesar de sus políticas impopulares».

El exmandatario demócrata se refirió a la iniciativa, aprobada de forma provisional, para que Texas – donde gobiernan los republicanos – tenga un nuevo mapa electoral para mantener la mayoría de la Cámara Baja estadounidense en las elecciones de medio mandato de 2026.

Actualmente los republicanos tienen una mayoría estrecha en ambas cámaras del Congreso y la discordancia de algunos legisladores conservadores ha complicado, o al menos retrasado, algunas iniciativas.

Si el Senado estatal confirma la medida, los cálculos indican que el Partido Republicano se aseguraría cinco asientos más en el Congreso correspondientes al estado de Texas.

Los demócratas denuncian que la redistribución que ha aprobado la Cámara de Representantes de Texas perjudica sobre todo a minorías latinas y afroamericanas, que ahora quedarían aún más infrarepresentadas en el nuevo mapa.

Como respuesta a esto, Newsom ha convocado elecciones en noviembre para aprobar un nuevo mapa del Congreso que ayude a su partido, el Demócrata, a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes en 2026 y contrarrestar los esfuerzos republicanos para retener la mayoría.

«Siento un enorme respeto por la forma en que el gobernador Newsom ha abordado este tema», aseguró Obama en su mensaje.

Dijo que la propuesta presentada por el californiano es «inteligente y mesurada» y está «diseñada para afrontar un problema muy específico en un momento muy concreto».

Los republicanos de Ohio estarían siguiendo el mismo camino que Texas y en Misuri, a los que Trump se dirigió este miércoles también.

Los mapas congresionales se suelen realizar cada diez años, basándose en los datos del censo, que se publican al comienzo de cada década, por lo que la redistribución de distritos técnicamente no debería realizarse hasta 2030. EFE

