Obed Vargas: “Estar en el Atlético me acerca al objetivo del Mundial”

1 minuto

Madrid, 4 feb (EFE).- Obed Vargas, centrocampista internacional mexicano, consideró este miércoles que su fichaje por el Atlético de Madrid lo “acerca al objetivo” de ir al Mundial 2026 con la selección mexicana, que es una de sus “ilusiones más grandes”.

“Es un sueño estar en el Mundial, representar a mi país, México, que va a ser en México el Mundial… Es una de las ilusiones más grandes, mis anhelos y mis objetivos. Y estar aquí me acerca a ese objetivo”, valoró durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que ha firmado hasta 2030.

Obed Vargas, nacido en Alaska, ha sido internacional ya en tres ocasiones con la selección absoluta mexicana. EFE

