Descubren cepa suiza de hepatitis E 06 de marzo de 2019 - 16:36 Investigadores del Hospital Universitario de Lausana (CHUV) descubrieron una cepa del virus de la hepatitis E que es única en Suiza. Esa particularidad se explica por factores geográficos, ya que las montañas y los lagos suizos forman una barrera natural con el mundo exterior, señalan los expertos. Por otra parte, al no pertenecer a la Unión Europea, Suiza tiene sus propias normas sobre el comercio agrícola, con lo que el 96% de la carne de cerdo que se consume en el país es de producción local. En los países desarrollados, la mayoría de los casos de hepatitis E son causados por el consumo de carne poco cocida, especialmente de cerdo y de la caza. La infección por el virus de la hepatitis E (VHE) es una de las principales causas de hepatitis aguda e ictericia en el mundo. La causa más importante es el agua contaminada, según la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad causa fiebre, dolores musculares y abdominales, pérdida de apetito y náuseas, pero más del 90% de las infecciones no tienen síntomas y la mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento médico.