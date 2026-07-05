Obispo nicaragüense urge a una solidaridad internacional más «eficaz» para los oprimidos

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San José, 5 jul (EFE).- El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez, muy crítico con el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, urgió este domingo a una solidaridad internacional más «clara y eficaz» para los pueblos oprimidos.

En su homilía desde una iglesia en Estados Unidos el jerarca católico, quien está exiliado, alertó sobre el creciente sentido de «impotencia» social ante estructuras de poder inmóviles – sin mencionar a Nicaragua-, al tiempo que reclamó una acción internacional más contundente para socorrer a las sociedades heridas y «hambrientas de libertad».

«Hay también pueblos enteros cansados y agobiados por el miedo, el engaño y la opresión (…) falta un liderazgo cercano al pueblo que contagie esperanza; y se echa de menos una solidaridad internacional más clara y eficaz», señaló el obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 Ortega gobierna junto a Murillo.

Además, el Gobierno sandinista es acusado por organizaciones internacionales y nacionales de violar los derechos humanos de los nicaragüenses, y de coartar la libertad religiosa, de asociación, de reunión, y la de prensa y expresión.

En su homilía, Báez sostuvo que Jesús también quiere dar descanso a los pueblos oprimidos.

«Sin embargo, este descanso que Jesús nos ofrece no caerá del cielo como algo mágico, sino que será el fruto de decidirnos a caminar iluminados por la sabiduría del Evangelio. Surgirá cuando cultivemos un trato más respetuoso y solidario entre nosotros, cuando renunciemos a desgastarnos en divisiones inútiles y cuando aprendamos a sustituir las ambiciones personales por la lucha en favor del bien común», apuntó. EFE

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