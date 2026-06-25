Obispos católicos de Cuba expresan «preocupación y conmoción» tras los sismos en Venezuela

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La Habana, 25 jun (EFE).- La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este jueves su «preocupación y conmoción» tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro y la capital de Venezuela y han causado al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos.

«Nuestras oraciones están con ustedes y su pueblo, para que puedan recuperarse pronto de esta catástrofe, con la solidaridad y los esfuerzos de todos», expresó la COCC en una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Jesús González de Zárate; al arzobispo metropolitano de Caracas, Raúl Biord Castillo, y al secretario general de la CEV, José Antonio da Conceiçao Ferreira.

Los obispos cubanos refirieron haber visto «imágenes de edificios, casas y templos dañados» y lamentaron «el dolor, la tristeza y los momentos de inseguridad e incertidumbre que han vivido» los venezolanos por el impacto de los potentes terremotos registrados el miércoles en el litoral Caribe de Venezuela.

«Nuestras plegarias se elevan, de modo particular, por los fallecidos, sus familiares y amigos», señaló el mensaje que además manifestó «el fraterno afecto de la Iglesia y de los obispos cubanos».

La COCC invocó a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, para que «acompañe y consuele al pueblo venezolano, especialmente a aquellos que han visto afectados sus seres queridos, su serenidad y sus bienes, con este desastre que han sufrido».

Los dos sismos registrados con solo 39 segundos de diferencia han dejado 188 muertos, 1.520 heridos, 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, doscientas personas atrapadas, así como 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales dañados, según datos preliminares de las autoridades.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino de Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron». EFE

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