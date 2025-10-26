Obispos católicos del Caribe denuncian el aumento de tropas de EE.UU. en la zona

San Juan, 26 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal de Obispos de las Antillas, que reúne a líderes religiosos católicos de esta zona caribeña, expresó su preocupación ante el aumento de tropas estadounidenses en el mar Caribe, para combatir, según el Gobierno norteamericano, el narcotráfico.

El ente religioso denunció, mediante un comunicado publicado en su portal, que las maniobras militares podrían acarrear «posibles implicaciones» para «el bienestar socioeconómico, político y humanitario de nuestra región y su gente».

«El diálogo y la cooperación son urgentemente necesarios para aliviar las crecientes tensiones geopolíticas y fomentar una paz duradera», dijeron en la nota.

Para estos obispos, «la guerra no es la solución», al tiempo en que mencionaron que en enero de 2026 está prevista la 59 Jornada Mundial de la Paz.

Ante ello, destacaron las palabras del entonces papa Pablo VI, quien en 1966 instó, en la apertura de esta celebración, a que la humanidad tenía que «buscar la negociación en lugar de la guerra».

Las declaraciones de los líderes católicos provienen por el despliegue naval de Washington de buques militares, aviones de combate y tropas en el Caribe para, según ha dicho el gobierno de Donald Trump, combatir el narcotráfico.

Desde que Trump mandó a las primeras tropas a la zona, estos han llevado diez ataques con hacia presuntas lanchas con cargamentos de drogas en el Caribe y el Pacífico, con 43 muertos. s.

«Nos encontramos en una encrucijada. El narcotráfico continúa devastando las sociedades caribeñas, erosionando vidas, futuros y el tejido moral mismo de nuestras comunidades», opinaron los obispos.

Sin embargo, el uso de la fuerza desproporcionada «no puede justificarse como medio de resolución», según resaltaron los líderes religiosos.

Las expresiones de los obispos se dan al mismo tiempo en que este domingo, otras tropas estadounidenses, incluyendo la del destructor USS Gravely, de la Armada de Estados Unidos, arribaron a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días.

El pequeño país caribeño está ubicado muy cerca de Venezuela: la isla de Trinidad se encuentra a apenas once kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense.

«La presencia de buques de guerra en nuestras aguas caribeñas representa amenazas reales e inmediatas para la estabilidad regional y el bienestar de nuestras naciones», advirtieron los obispos..

De igual manera, los prelados antillanos expresan su rechazo a la agresión y la intimidación como medios para resolver conflictos o diferencias ideológicas. EFE

