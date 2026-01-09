Obispos de Panamá siguen con «profunda preocupación» la situación de Venezuela

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) dijo este jueves que, «en comunión» con el papa León XIV y «atenta» al clamor de los pueblos de la región, «sigue con profunda preocupación y sentido pastoral la evolución de la situación que atraviesa la hermana nación venezolana».

En ese sentido, un comunicado de la CEP señala que «en sintonía con la palabra del Sucesor de Pedro, asumimos como propias sus expresiones cuando afirma que ‘el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración'».

Añaden los obispos panameños que esta convicción les «impulsa a colocar siempre en el centro la dignidad de la persona humana, el bien común y la búsqueda sincera de la paz».

También expresaron su solidaridad con la «Iglesia que peregrina en Venezuela», que «en medio de dificultades, incertidumbres y pruebas prolongadas, continúa acompañando a su pueblo con valentía evangélica, siendo voz de los que no tienen voz y signo de esperanza en tiempos de tribulación».

«De manera especial, expresamos nuestra cercanía pastoral a los hermanos y hermanas venezolanos que residen en Panamá, muchos de los cuales han debido dejar su patria en medio del dolor y la incertidumbre», agrega el comunicado de la CEP, a los que reiteraron que «no están solos» y forman parte de sus comunidades parroquiales.

También invitó a todas las comunidades eclesiales del país a «intensificar la oración por Venezuela (…), para que el Señor conceda a esa nación el don de la reconciliación, la concordia y un futuro de colaboración, estabilidad y paz».

