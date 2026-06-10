Obispos hondureños hablan de violencia que enluta a hogares y piden educación responsable

2 minutos

Tegucigalpa, 10 jun (EFE).- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) expresó este miércoles que muchos hogares del país centroamericano viven marcados por el miedo, el duelo y la inseguridad, y exhortó a los padres de familia a asumir con responsabilidad la misión de educar a sus hijos.

«Numerosos hogares viven marcados por el miedo, el duelo y la inseguridad. Como pastores compartimos el dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de la criminalidad que tantas veces permanece impune», indicó la CEH en un comunicado.

Según los datos oficiales, Honduras registró en el 2025 un total de 2.332 asesinatos, siendo el 89 % de las víctimas hombres, lo que situó la tasa de homicidios en al menos 21,2 por cada 100.000 habitantes.

Los diez obispos que suscribieron la misiva además manifestaron su «profunda preocupación por las múltiples formas de violencia ejercidas contra la mujer».

Señalaron que toda la agresión física, sicológica, sexual, económica o moral contra una mujer constituye una grave ofensa a su dignidad y una herida para toda la sociedad, y que ninguna forma de violencia puede justificarse, ni tolerarse.

La CEH subrayó que la familia hondureña enfrenta numerosas dificultades como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la migración forzada y el debilitamiento de los vínculos comunitarios, y que es dolorosa la violencia que continúa golpeando a Honduras.

Los religiosos reflexionaron sobre la familia «en un momento histórico marcado por profundos cambios culturales, desafíos, económicos, violencia, migración e incertidumbre social».

Los obispos también indicaron que a los padres les corresponde la misión de educar a sus hijos «humana y cristianamente, transmitiéndole los valores que sostienen la convivencia y la fe», e invitaron a los esposos «a renovar diariamente su compromiso de amor, fidelidad y entrega mutua», en un país con muchas familias desintegradas.

«Exhortamos a los padres a asumir con responsabilidad su misión educativa y a acompañar a sus hijos con cercanía, decisión y ternura, especialmente en el ámbito digital. Animamos a los jóvenes a descubrir la belleza de la vocación matrimonial y familiar, superando la cultura de lo provisional y del descarte», añade el pronunciamiento de la CEH.

También pidió a las autoridades civiles promover políticas públicas que protejan efectivamente a las familias, especialmente a las más vulnerables y que combatan con decisión la violencia, la corrupción y toda forma de injusticia. EFE

gr/gf/gad