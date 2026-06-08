Obra de danza rinde homenaje a Males, un gran referente de la música ancestral de Ecuador

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Quito, 8 jun (EFE).- La danza contemporánea y la cosmovisión andina se encuentran en la obra ‘Andes’ que no solo se mira: se siente, se escucha y se vive, en homenaje a Enrique Males, considerado como uno de los grandes referentes de la música ancestral y tradicional de Ecuador.

El estreno del espectáculo será el próximo jueves, a las 19:00 hora local (00:00 GMT) en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, que se convertirá en un territorio de memoria, resistencia y espiritualidad con la creación coreográfica de la franco-argelina Sarah Toumani y el ecuatoriano Luis Conejo, con el elenco del grupo ecuatoriano Kiamaru TEAE.

Inspirada íntegramente en la fuerza musical y poética de Males, reconocido con el Premio Nacional Eugenio Espejo, la obra propone un viaje escénico profundo hacia la identidad, la tierra y la memoria ancestral de los pueblos andinos.

‘Andes’ nace desde la necesidad de reivindicar la cosmovisión kichwa contemporánea a través del cuerpo, el movimiento y la escena, señalaron este lunes los organizadores.

La obra -añadieron- se aleja de las miradas folclorizantes y propone una experiencia artística viva, simbólica y poderosa, donde la danza se convierte en un acto de resistencia cultural y de afirmación identitaria.

Con una puesta en escena de gran fuerza visual y emocional, ‘Andes’ transita por seis momentos coreográficos que evocan el origen espiritual del ser andino, la dualidad, la resistencia, la comunidad y la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza.

La música de Males, con más de medio siglo de trayectoria artística, atraviesa toda la obra como una memoria ancestral viva que dialoga con la contemporaneidad. EFE

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