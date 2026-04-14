Obras del muro de EE.UU. alteran cerro sagrado de un pueblo indígena en el norte de México

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Tecate (México), 14 abr (EFE).- Las obras estadounidenses de ampliación del muro fronterizo en la zona de Tecate (Baja California) han afectado al cerro Cuchumá, justo en la línea divisoria y que tiene tiene un carácter sagrado para el pueblo kumiai, según informaron este martes autoridades y representantes indígenas del lado mexicano.

El cerro abarca ambos lados de la frontera, en una región donde la delimitación política cruza un sistema natural continuo, por lo que las obras del lado estadounidense han requerido intervenciones directas sobre el terreno para permitir la ampliación de la polémica barrera.

De acuerdo con reportes de habitantes y organizaciones, los trabajos incluyen detonaciones con explosivos en zonas rocosas para abrir brecha y que han dañado áreas identificadas por la comunidad como espacios de valor ritual y simbólico.

Las explosiones, según testimonios locales, se han registrado de manera constante desde hace aproximadamente una semana, lo que ha incrementado la preocupación entre residentes y miembros de la comunidad kumiai.

El alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, confirmó en declaraciones a EFE que los trabajos se realizan dentro del territorio estadounidense.

«Está dentro de la franja fronteriza y sabemos de algunos trabajos que está realizando el gobierno de Estados Unidos para darle continuación al muro», señaló el alcalde, quien recalcó que cualquier modificación en uno de los lados tiene efectos visibles en el conjunto del entorno.

«Esa montaña es como nuestra iglesia»

Norma Meza Calles, representante de la comunidad y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, explicó que el cerro ha sido históricamente un punto de encuentro para prácticas tradicionales.

«Esa montaña es como nuestra iglesia», destacó Meza Calles, quien insistió en que «el cerro es muy respetado para todos los kumiai».

Además de su valor cultural, el cerro Cuchumá posee una importancia ambiental significativa, ya que forma parte de un corredor ecológico de la región serrana de Tecate, donde convergen especies de flora y fauna adaptadas a condiciones semiáridas.

Los especialistas señalan que este tipo de formaciones cumplen funciones clave en la estabilidad del ecosistema, al actuar como barreras naturales contra la erosión y como espacios de conservación biológica.

El cerro Cuchumá cuenta con reconocimiento en Estados Unidos al estar inscrito en el Registro Nacional de Sitios Históricos desde 1992, mientras que en México es considerado patrimonio cultural inmaterial.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo la pasada semana que había solicitado información a las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores sobre las repercusiones del uso de dinamita en el sitio sagrado de los kumiai. EFE

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