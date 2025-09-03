Observadores destacan elecciones pacíficas en Guyana pero desigualdad entre partidos

Georgetown, 3 sep (EFE).- Varios grupos de observadores internacionales elogiaron este miércoles a Guyana por un proceso electoral pacífico y sin contratiempos, pero lamentaron la «desigualdad de condiciones» entre los partidos políticos y la falta de normas claras de financiación de campañas.

«Los votantes emitieron sus votos de forma tranquila y pacífica», declaró en rueda de prensa el jefe de la misión de la Unión Europea (UE), Robert Biedron, quien detalló que sus observadores estuvieron presentes en pueblos y aldeas y «vieron a un personal electoral facilitando eficazmente la votación».

Biedron afirmó, sin embargo, que «las ventajas indebidas de la titularidad (del partido gobernante del presidente Irfaan Ali) contribuyeron a la desigualdad de condiciones».

El Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), de Ali, lidera este miércoles el recuento de votos en la mayoría de las regiones del país, aunque todavía no se han anunciado los resultados finales.

El jefe de la misión de la UE citó que los medios de comunicación estaban fuertemente «politizados» y brindaban «menos oportunidades a los votantes para acceder a perspectivas diversas».

Por su parte, la Secretaría de la Commonwealth expresó su preocupación por las acusaciones de «uso de recursos estatales para campañas».

Su presidente, Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, declaró a los periodistas que las normas de financiación de campañas siguen obsoletas y sin aplicarse, y recomendó «reformar y regular» las mismas para promover «la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas».

El Centro Carter hizo observaciones similares. El líder de la misión, Jason Carter, instó a las autoridades de Guyana a reformar el sistema de financiación de campañas y a garantizar un mayor acceso a la información pública para sus ciudadanos.

«La clave para Guyana es decidir cómo quiere regular ese proceso», indicó Carter.

Para el Centro Carter, Guyana ha experimentado enormes avances económicos desde el descubrimiento de petróleo en alta mar, lo que aumenta los riesgos y hace aún más urgente la necesidad de ciertas reformas constitucionales y legales en sus procesos electorales.

También señaló como una preocupación la falta de un marco claro para la regulación del financiación de campañas la misión de la Comunidad del Caribe (Caricom), que destacó su necesidad para garantizar una mayor igualdad de condiciones.

No obstante, la impresión general de Caricom, según el comunicado publicado, es que los electores pudieron ejercer su derecho al voto de forma pacífica y ordenada, sin incidentes significativos ni intimidación.

Según las actas de escrutinio publicadas, todo apunta a que Irfaan Ali, de 45 años, prestará juramento para un segundo mandato como presidente y que su partido obtendrá la mayoría en el Parlamento de Guyana.

El recién creado Invertimos en la Nación (WIN), liderado por el magnate sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, se perfila como la principal fuerza de oposición, desbancando a la Alianza para la Unidad Nacional (APNU).

El recuento de votos aún está en curso en algunas regiones y no se espera hasta mañana, jueves, la declaración oficial de los resultados por parte de la Comisión Electoral de Guyana. EFE

