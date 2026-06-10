Occidente impone más sanciones a entidades y colonos israelíes en Cisjordania

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Varios países occidentales, entre ellos el Reino Unido y Francia, anunciaron el martes nuevas sanciones contra entidades e individuos israelíes implicados en la violencia y la expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania ocupada, medidas calificadas de «vergonzosas» por Israel.

«Actuamos de forma concertada para imponer sanciones y otras medidas a fin de que los colonos extremistas rindan cuentas por la terrible violencia que cometen contra civiles palestinos», señalan en un comunicado conjunto Australia, Canadá, Francia, Noruega y el Reino Unido.

«Desde hace demasiado tiempo, los colonos actúan casi con total impunidad, mientras la expansión de los asentamientos y la creación de puestos de avanzada sigue adelante con el apoyo y la ayuda del gobierno israelí», añaden.

Estos países piden al gobierno israelí que actúe «rápidamente» para garantizar que «los autores de la violencia en Cisjordania rindan realmente cuentas» y no descartan «nuevas medidas».

Israel denunció de inmediato unas «medidas vergonzosas», tomadas en un «intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a instalarse en la tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino», reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

La violencia vinculada al conflicto israelí-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, al menos 1.080 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, según datos oficiales israelíes, al menos 46 israelíes, civiles y soldados, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

Pese a las protestas de numerosos países, el gobierno israelí no ha adoptado ninguna medida concreta para detener la violencia.

Las últimas medidas varían de un país a otro.

Londres anunció sanciones contra «seis entidades y una persona implicadas en la financiación, facilitación y perpetración de actos de violencia de colonos en la Cisjordania ocupada».

Las sanciones canadienses se dirigen contra «dos personas y cinco entidades», mientras que Francia, además de sancionar a «cuatro responsables de organizaciones de colonos y 21 colonos violentos», prohibió la entrada en su territorio al ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich.

A finales de mayo adoptó una medida similar contra el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, otra figura de la extrema derecha.

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