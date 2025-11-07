OCDE: la industria argentina podría debilitarse por la «liberalización radical» de Milei

París, 7 nov (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resaltó los avances del Gobierno del presidente Javier Milei para estabilizar la macroeconomía de Argentina, pero advirtió que su modelo de «liberalización radical» podría debilitar al sector industrial del país suramericano.

En su informe de perspectivas económicas para América Latina publicado este viernes, la OCDE resaltó que desde finales de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, «Argentina ha adoptado un modelo de liberalización reduciendo drásticamente la participación estatal, eliminando subsidios, disminuyendo barreras comerciales y privatizando empresas estatales con el fin de priorizar la estabilidad macroeconómica».

El informe dedica un apartado al denominado ‘plan motosierra’ de Milei, al que la OCDE describe como un «modelo de liberalización radical».

«La naturaleza y los objetivos de esta estrategia centrada principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y la retirada del Estado de los asuntos productivos dificultan su clasificación como un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional», señala la OCDE.

La organización con sede en París advirtió que «este modelo enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente considerando la larga trayectoria industrial de Argentina y sus capacidades productivas acumuladas, que corren el riesgo de verse debilitadas en lugar de potenciadas bajo la trayectoria actual».

Más allá de esta advertencia, el informe resalta las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Milei para «estabilizar la economía y fomentar el crecimiento a largo plazo».

Según la OCDE, la consolidación fiscal y la suspensión de la emisión monetaria para financiar al Tesoro han permitido reducir «significativamente» la inflación desde 2024.

«Los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes fiscales específicos para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mediante recortes discrecionales en el gasto de capital. Como resultado, Argentina registró superávits primarios presupuestarios casi todos los meses de 2024», destaca el documento.

La OCDE también puso de relieve las reformas al mercado laboral introducidas en 2024 , la simplificación de las normativas para las empresas, la reducción de las barreras comerciales y los incentivos a la inversión privada.

«Al mejorar la estabilidad macroeconómica e incentivar la inversión a gran escala, Argentina está sentando las bases para una base productiva más dinámica y diversificada», aseguró el organismo internacional. EFE

