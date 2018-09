“El sistema de formación profesional helvético no prepara a las personas solo para acceder al mercado laboral, sino que también lo hace para que accedan a diversos programas educativos de nivel superior, como las escuelas universitarias de ciencias aplicadas y la formación y capacitación profesional”, ha indicado.

Así, por ejemplo, el país helvético está por encima de la media en lo que se refiere a las expectativas de los estudiantes de acceder a la educación superior (centros de educación superior) cuando uno de sus padres no tiene estudios superiores.

El ascenso social en la educación en Suiza es posible Isobel Leybold-Johnson 12 de septiembre de 2018 - 15:00 Que las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos accedan a la enseñanza superior y obtengan mejores resultados es más fácil que suceda en Suiza que en otros muchos países, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque todavía existe margen de mejora. Tal y como ha confirmado la OCDE a swissinfo.ch, en términos de igualdad en la educación (igualdad de oportunidades), tema clave del informe mundial de la OCDE de 2018, Suiza obtiene mejores resultados que la media de naciones en la mayoría de las áreas. De hecho, según indica su informe nacional para Suiza, en lo relativo a movilidad educativa, los estudiantes suizos tienen más oportunidades de ascenso que el promedio de otros Estados de la OCDE. Así, por ejemplo, el país helvético está por encima de la media en lo que se refiere a las expectativas de los estudiantes de acceder a la educación superior (centros de educación superior) cuando uno de sus padres no tiene estudios superiores. Pero este grupo “tiene menos probabilidades de alcanzar un buen desempeño o lograr niveles más altos de educación que los de un entorno privilegiado”, ha aclarado Marie-Helene Doumet, de la OCDE, en un correo electrónico. También hay otras áreas en las que se debe avanzar. En Suiza, los adultos nacidos en el extranjero tienen más posibilidades de cursar estudios universitarios o superiores que el promedio de la OCDE. Pero en comparación con otras naciones, tienen más dificultades que los titulados de origen local para encontrar trabajo, según la OCDE. Formación profesional Al igual que en otros países de la OCDE, la mayoría de las personas en Suiza (el 45%) tiene la educación secundaria superior (educación que prepara para la enseñanza superior o incorporación al mercado de trabajo) como nivel más alto de cualificación. Sin embargo, en lo que respecta a títulos de licenciatura y másteres, el país está por encima de la media y (con un 3% de su población adulta) tiene una mayor proporción de doctores que cualquier otro de la OCDE. La formación profesional sigue siendo un ámbito clave en el panorama educativo suizo. Según el informe, un 65% de los estudiantes de secundaria superior están matriculados en programas de formación profesional, frente al 44% promedio de la OCDE. En total, el 58% están matriculados en programas combinados de estudio y trabajo, “la proporción más elevada en todos los países de la OCDE”, detalla el informe. Tradición, modelo El sistema de formación profesional dual de Suiza a menudo se presenta como un modelo exportable, que interesa a naciones como Singapur y Estados Unidos. Emanuel von Erlach, de la Oficina Federal de Estadística, ha explicado a swissinfo.ch a través del correo electrónico que en la Confederación Helvética existe una larga tradición en el terreno de la formación profesional dual. En Suiza los programas de estudio y trabajo tienen un prestigio alto. “El sistema de formación profesional helvético no prepara a las personas solo para acceder al mercado laboral, sino que también lo hace para que accedan a diversos programas educativos de nivel superior, como las escuelas universitarias de ciencias aplicadas y la formación y capacitación profesional”, ha indicado.