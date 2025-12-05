OCHA: 227 palestinos asesinados por el Ejército israelí o colonos en Cisjordania este año

Jerusalén, 5 dic (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) elevó a 227 el número de palestinos asesinados por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada del 1 de enero al 1 de diciembre, según recoge su informe semanal de situación humanitaria en la zona publicado en las últimas horas.

Cuatro de estos asesinatos se produjeron la semana pasada y la mayoría en las gobernaciones de Yenín y Nablus.

Precisamente en esas dos gobernaciones, dice OCHA, es donde se han intensificado más las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en lo que va de año y, por ende, de donde son oriundos la mayor parte de los 95.000 palestinos afectados por estos despliegues.

Además, la agencia de la ONU documentó 1.680 ataques de colonos israelíes en más de 270 comunidades de todo el territorio palestino en lo que va de año, un promedio de cinco agresiones al día.

En la misma línea, resalta OCHA, «la cosecha de aceitunas sigue marcada por la violencia generalizada de los colonos», con 178 ataques documentados entre octubre y noviembre en 88 comunidades.

Un informe publicado esta semana por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, detalla que, entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos.

«En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1326 niños», señalaba dicho informe.

Cisjordania ocupada está sufriendo un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, ante la permisividad generalizada de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes. EFE

