OCHA destina quince millones de dólares para la respuesta humanitaria en Venezuela

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Naciones Unidas, 26 jun (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asignó quince millones de dólares para reforzar la respuesta de emergencia en Venezuela y ayudar a los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el norte del país frente al mar Caribe.

El coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, anunció esa asignación del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de la organización para «financiar asistencia inmediata destinada a atención sanitaria, refugio, alimentos y suministro de agua potable», recoge este viernes el organismo en su página web.

Al margen de las tareas de rescate del país, OCHA está apoyando la coordinación sobre el terreno, el intercambio de información y el despliegue de equipos internacionales, agrega el reporte.

También han sido movilizados equipos de evaluación y coordinación de la ONU, junto con personal operativo adicional: «Un total de 30 equipos de búsqueda y rescate se están desplazando a Venezuela desde diversos países, sumando más de 1.600 efectivos y más de 100 perros. También se han movilizado equipos de Evaluación y Coordinación de Desastres de la ONU, junto con un equipo de apoyo operativo de cuatro miembros», señala el texto.

«Gracias a todos los que han respondido con rapidez y valentía para brindar apoyo vital de búsqueda y rescate al pueblo venezolano en estrecha coordinación con las autoridades nacionales. Más equipos están en camino. ¡Sigamos!», expresó hoy -en X- el propio Fletcher .

Según las autoridades venezolanas, los dos terremotos, que afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira, dejan 920 muertos, 3.360 heridos y cuantiosos daños materiales.

Al menos 250 edificios han resultado dañados o destruidos, especialmente en el estado La Guaira, a unos treinta kilómetros al norte de Caracas, la zona más afectada. También se han registrado daños estructurales en la capital y en estados cercanos.

OCHA agregó -en el comunicado- que la ONU trabaja «en estrecha colaboración» con las autoridades venezolanas para «garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan con la mayor rapidez posible» y también pide donaciones del público que serán gestionadas por la oficina del organismo en Caracas con el fin de proporcionar ayuda vital, atención sanitaria, alimentos y refugio a quienes lo necesiten. EFE

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