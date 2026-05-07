Ocho años de cárcel por violación al cofundador de la marca británica de ropa Superdry

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Londres, 7 may (EFE).- El cofundador de la marca británica de ropa Superdry, James Holder, fue condenado este jueves a ocho años de cárcel por violar a una mujer en la madrugada del 7 de mayo de 2022, tras una salida nocturna en Cheltenham (suroeste de Inglaterra).

Un jurado de siete hombres y cinco mujeres halló culpable de violación al empresario, de 54 años, al término de un juicio de cinco días, mientras que le absolvió de otro cargo de agresión con penetración.

Al emitir hoy su dictamen, el juez David Chidgey del tribunal de Bristol describió el delito como un «acto despreciable de violencia sexual».

«Usted se sintió con impunidad, con derecho a hacer lo que quisiera, con un total desprecio por el derecho absoluto de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo», declaró.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de mayo de 2022 cuando, según la acusación, Holder, casado y con dos hijos, violó a la mujer en el domicilio de ella tras regresar de un bar en Cheltenham.

Durante el proceso, la defensa sostuvo que la relación fue consentida, mientras que la denunciante lo rechazó de forma tajante y aseguró que se trató de una violación.

Según lo expuesto durante el proceso, el empresario se subió sin ser invitado al taxi que la llevaba a ella a casa y entró en el apartamento, donde la violó.

Durante el juicio, la mujer, que no puede ser identificada por motivos legales, leyó una declaración en la que le acusó de «arrebatar» algo que nunca fue suyo: «Mi elección, mi dignidad, mi cuerpo», dijo.

«Han pasado cuatro años desde que me violaste (…) Sigo aquí, sigo en pie, recuperando cada parte de mí que intentaste quitarme. El peso de lo ocurrido debe ser tuyo, no mío», añadió.

Superdry, fundada en 2003 en el Reino Unido por James Holder y Julian Dunkerton, llegó a convertirse en una de las marcas de moda más populares del país, con presencia internacional y gran tirón entre los jóvenes.

Sin embargo, en los últimos años ha atravesado dificultades financieras y emprendió un proceso de reestructuración tras la caída de sus ventas. EFE

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