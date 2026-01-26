Ocho asesinatos en menos de 4 horas sacudieron el domingo una provincia costera de Ecuador

Quito, 26 ene (EFE).- Al menos ocho personas fueron asesinadas e igual número resultaron heridas el domingo, en ataques que ocurrieron en menos de cuatro horas, en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

La prensa local reportó que el primer hecho violento ocurrió cuando desconocidos dispararon contra una persona frente a una cancha deportiva. Una persona fue aprehendida cuando intentaba huir en una motocicleta.

En otro sector, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una pareja que caminaba por la calle, mientras que otro ataque armado dejó un fallecido y tres heridos en otra zona de Manabí.

Entre los heridos se encuentra un presunto sicario, quien fue linchado por los moradores antes de ser trasladado a una casa de salud bajo custodia policial, indicó la televisión Teleamazonas.

La Policía indicó que el presunto sicario «tenía muchas heridas, producto de la furia de los ciudadanos que vieron como fue victimado uno de sus familiares».

En un cuarto hecho al menos 4 personas fallecieron y 5 resultaron heridas de gravedad en otro ataque armado, aparentemente en venganza por el asesinado a otras personas, y en que hubo víctimas colaterales, de acuerdo a la Policía.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, siendo Manabí una de las más afectadas por la violencia, que las autoridades atribuyen, principalmente, a la disputa de territorios entre bandas criminales. EFE

