Ocho de unos 140 detenidos por Israel de la FLotilla de la Libertad son españoles

Argel, 8 oct (EFE).- Ocho ciudadanos españoles viajaban entre los alrededor de 140 integrantes de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, interceptada la madrugada del miércoles por Israel, confirmó la campaña Rumbo a Gaza.

Entre los españoles se encuentra la diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid Jimena González, que navegaba en uno de los veleros, mientras que otros siete ciudadanos españoles estaban a bordo del buque Conscience, con 92 tripulantes.

La Armada israelí interceptó este miércoles en aguas interancionales los nueve barcos de este segunda flotilla que partió a finales de septiembre de Italia, en paralelo a la Global Sumud Flotilla, abordada la semana pasada.

González defendió el pasado sábado en declaraciones a EFE durante la travesía esta nueva misión humanitaria marítima por la falta de intervención de los Estados para «romper» el bloqueo de la franja palestina, «que es ilegal».

La Flotilla denunció hoy la detención de una tripulación «desarmada», incluidos médicos, periodistas y funcionarios electos, además de la pérdida de ayuda vital.

Las embarcaciones transportaban asistencia «por valor de más de 110.000 dólares en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales», destinados a los «hambrientos hospitales de Gaza», detalló la organización.

Los integrantes de la flotilla serán trasladados a un puerto israelí para su posterior deportación, como ocurrió con los más de 450 participantes de la anterior flotilla Sumud.

Tras varias deportaciones de grupos, seis integrantes de la Sumud continuaban retenidos hasta este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos la española Reyes Rigo. EFE

