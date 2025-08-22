Ocho deportes se despiden de Paraguay en la penúltima jornada de los Panamericanos Junior

Asunción, 22 ago (EFE).- El atletismo, la gimnasia artística, el ciclismo BMX, la lucha, el patinaje artístico y el triatlón cierran este viernes sus competencias en la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, que se disputan en el país suramericano desde el pasado 9 de agosto.

El complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad de Luque (centro), acogerá las últimas pruebas de atletismo en lanzamiento de martillo y disco, salto con pértiga, salto de altura, las carreras de 800 metros planos, 3.000 metros con obstáculos, 110 metros con vallas y la modalidad de 4×400 metros en relevo.

También el ciclismo BMX y el patinaje artístico vivirán su día decisivo de competiciones en el COP.

Durante toda la jornada, habrá combates de lucha para repartir las últimas medallas luego de dos días de contiendas.

El patinaje artístico tendrá igualmente sus demostraciones finales en el suelo, viga de equilibrio, barra fija y salto en los espacios de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción.

Mientras que los equipos masculinos de Brasil y Argentina protagonizarán las finales de vóleibol y de balonmano en busca del oro.

En vóleibol playa, los equipos femeninos de Estados Unidos y Venezuela se diputará metal dorado, mientras que el duelo masculino lo protagonizarán estadounidenses y brasileños.

Este viernes concluye de igual forma el triatlón en la ciudad de Encarnación, en el sur del país.

Por su parte, el golf, el canotaje de velocidad, el levantamiento de pesas, la natación artística y el karate siguen en competición.

Las justas juveniles concluyen este sábado luego de haber acogido a más de 4.000 atletas de 41 países.

Brasil domina el medallero con 150 preseas (63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce), seguido de Estados Unidos con 117 medallas, que este jueves desplazó del segundo puesto a Colombia, que quedó en el tercer escalón con 99 metales.EFE

