The Swiss voice in the world since 1935

Ocho deportes se despiden de Paraguay en la penúltima jornada de los Panamericanos Junior

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 22 ago (EFE).- El atletismo, la gimnasia artística, el ciclismo BMX, la lucha, el patinaje artístico y el triatlón cierran este viernes sus competencias en la penúltima jornada de los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, que se disputan en el país suramericano desde el pasado 9 de agosto.

El complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad de Luque (centro), acogerá las últimas pruebas de atletismo en lanzamiento de martillo y disco, salto con pértiga, salto de altura, las carreras de 800 metros planos, 3.000 metros con obstáculos, 110 metros con vallas y la modalidad de 4×400 metros en relevo.

También el ciclismo BMX y el patinaje artístico vivirán su día decisivo de competiciones en el COP.

Durante toda la jornada, habrá combates de lucha para repartir las últimas medallas luego de dos días de contiendas.

El patinaje artístico tendrá igualmente sus demostraciones finales en el suelo, viga de equilibrio, barra fija y salto en los espacios de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción.

Mientras que los equipos masculinos de Brasil y Argentina protagonizarán las finales de vóleibol y de balonmano en busca del oro.

En vóleibol playa, los equipos femeninos de Estados Unidos y Venezuela se diputará metal dorado, mientras que el duelo masculino lo protagonizarán estadounidenses y brasileños.

Este viernes concluye de igual forma el triatlón en la ciudad de Encarnación, en el sur del país.

Por su parte, el golf, el canotaje de velocidad, el levantamiento de pesas, la natación artística y el karate siguen en competición.

Las justas juveniles concluyen este sábado luego de haber acogido a más de 4.000 atletas de 41 países.

Brasil domina el medallero con 150 preseas (63 de oro, 39 de plata y 48 de bronce), seguido de Estados Unidos con 117 medallas, que este jueves desplazó del segundo puesto a Colombia, que quedó en el tercer escalón con 99 metales.EFE

nva/lb/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR