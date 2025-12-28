Ocho desaparecidos, 5 de ellos niños, al intentar cruzar frontera entre Líbano y Siria

El Cairo, 28 dic (EFE).- Al menos ocho personas, cinco de ellas niños, están desaparecidas después de ser arrastradas por la corriente del río Al Kabir, fronterizo entre Siria y el Líbano, mientras que otras tres fueron rescatadas después de que el grupo intentara cruzar de forma irregular a Siria, informaron fuentes oficiales.

Los equipos de la Defensa Civil siria pudieron rescatar a un hombre y a dos mujeres, «mientras continúan la búsqueda en coordinación con el Ejército sirio para encontrar a los desaparecidos que son un anciano, dos mujeres y cinco niños», según la televisión oficial siria.

El líder del equipo del centro sanitario de la ciudad de Telkalaj (oeste de Siria) del Ministerio de Emergencia y Gestión de Crisis, Munir Qadur, explicó a la agencia oficial SANA que los miembros de la Defensa Civil y del Ejército sirio rescataron a «un número de personas en riesgo de ahogarse», sin determinar, mientras cruzaban el río Al Kabir «ilegalmente desde y hacia el territorio libanés».

«Se está coordinando esta mañana con la parte libanesa para cruzar hacia el otro lado y seguir con la búsqueda desde la parte libanesa», aseguró el responsable.

Anteriormente, la televisión oficial siria indicó que este suceso tuvo lugar «después de que el Ejército libanés les obligara a dirigirse hacia un río fronterizo en un momento de fuertes inundaciones».

El Ejército libanés lo desmintió en una nota y dijo que sus unidades «no obligaron a nadie a cruzar el río» y que actualmente «están realizando operaciones de búsqueda de las personas ahogadas, en coordinación con las autoridades sirias»

Los militares señalaron que el Ejército libanés «facilita el retorno voluntario de sirios a territorio sirio a través de los pasos fronterizos oficiales, garantizando su seguridad y confirmando su llegada sin contratiempos al lado sirio, en coordinación con las autoridades sirias pertinentes».

El río Kabir, que separa el norte del Líbano y sur de Siria, es escenario habitual de cruces irregulares entre los dos países.EFE

