Ocho desaparecidos en colisión de pesquero contra buque mercante en el este de China

Pekín, 10 nov (EFE).- Ocho personas se encuentran desaparecidas después de que un barco pesquero chocara contra un buque mercante en las costas de la provincia meridional china de Shandong, informaron medios locales.

El accidente se produjo en la madrugada del domingo en el litoral cercano a la ciudad de Weihay y provocó el hundimiento del pesquero, según autoridades marítimas citadas por la agencia oficial Xinhua.

De acuerdo al manifiesto de navegación había nueve personas a bordo del barco, de las que una fue rescatada y se encuentra en estado estable.

Equipos de rescate que incluyen barcos y helicópteros trabajan aún en la zona para tratar de localizar al resto de la tripulación, agregaron las mismas fuentes. EFE

