Ocho detenidos en Ecuador por el presunto delito de tráfico de personas

Quito, 4 dic (EFE).- La Policía de Ecuador informó este jueves de la captura de ocho personas por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, estafa y uso de documentación falsa, en el marco del operativo denominado «Gran Fénix 57».

El operativo se realizó a través de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), en coordinación con la Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras varios meses de investigación con el Equipo Diplomatic Security Service (DSS) del consulado estadounidense de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), los policías lograron identificar una «organización trasnacional dedicada al delito de tráfico ilícito de migrantes, documentación falsa, estafa y usura», indicó la Policía en un comunicado.

Añadió que, mediante intercambio de información se logró establecer que esta estructura operaba desde las ciudades ecuatorianas de Quito, Guayaquil, Tulcán, Ambato y Puyo, y que sus nexos internacionales estarían en Colombia, El Salvador y Estados Unidos.

Los sujetos «captaban a interesados por diferentes redes sociales que utilizaban como fachada de cuentas oficiales en las diferentes instituciones migratorias de Estados Unidos, emitiendo supuestos certificados con el fin de obtener visas de trabajo», reza el escrito.

Agregó que los capturados facilitaban documentación falsa y con engaños obtenían 15.000 y 20.000 dólares.

En el operativo se ejecutaron nueve allanamientos, en los que fueron capturados Jhon M., Elver V., Cristhian V., Olguer P., Carolina R., Melani A., Luis M. y Fredi A.

Durante, los allanamientos se encontraron 20 terminales móviles 3.000 dólares en efectivo, 34 cartuchos y distintos documentos. EFE

