Ocho detenidos en la investigación de un complot para atacar al fiscal de Bruselas

2 minutos

Bruselas, 18 nov (EFE).- Ocho personas supuestamente vinculadas con la mafia albanesa han sido detenidas este martes en Bélgica en el marco de la investigación de un supuesto plan para atacar al fiscal de Bruselas, Julien Moinil, informó hoy la Fiscalía federal.

Las detenciones se produjeron en el transcurso de 18 registros, la mayoría en Bruselas, aunque algunos también en Lovaina (Bélgica).

Según el diario ‘Le Soir’ el fiscal de Bruselas había recibido amenazas de muerte.

Los detenidos estaban siendo interrogados el martes y al término de las audiencias el juez instructor decidirá si permanecen en prisión preventiva, indicó la Fiscalía en un comunicado.

«Los principales sospechosos parecen tener antecedentes penales relacionados con el narcotráfico organizado», según el mismo comunicado, que añade que «se cree» que operan en la mafia albanesa.

El Ministerio Público señaló que, por el momento, no es posible confirmar ni desmentir si el grupo tenía como proyecto atentar contra el fiscal de Bruselas, Julien Moinil, algo de lo que en julio de 2025, la Policía Judicial Federal había informado a la Fiscalía Federal.

Desde entonces Moinil contaba con una estrecha protección policial.

La fiscal federal Ann Fransen dijo hoy que la investigación «demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de reforzar la protección de los agentes de policía y magistrados, que luchan a diario sin descanso contra la delincuencia organizada y que, como consecuencia, son blanco de estas organizaciones».

El tráfico de drogas y la violencia aparejada han crecido en intensidad en Bélgica en los últimos años.

El propio Moinil alertaba el pasado febrero de la «desastrosa» situación de la lucha contra el tráfico de drogas en la capital belga, un problema del que responsabilizó al Gobierno federal. EFE

mb/rja/jgb