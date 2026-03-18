Ocho detenidos por vender ilegalmente casas vacías de titulares ‘Visado Gold’ en Portugal

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Lisboa, 18 mar (EFE). La Policía Judicial (PJ) de Portugal anunció este miércoles la detención de ocho personas acusadas de supuesta estafa y blanqueo de capitales por vender ilegalmente viviendas vacías de titulares de ‘Visado Gold’ sin su consentimiento.

La PJ precisó en un comunicado que arresto a cinco hombres y tres mujeres por supuesta estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos, entre otros.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas en julio de 2025 por ciudadanos extranjeros titulares de Autorizaciones de Residencia por Inversión en Portugal (ARI), conocidas como ‘Visados Gold’, cuyas viviendas, en las que no residían, fueron vendidas en su nombre y sin su consentimiento a desconocidos.

Estas ventas, según la investigación de las autoridades, se llevaban a cabo utilizando documentación falsa, en concreto, documentos de identidad, poderes y justificantes de pago para poner esas propiedades a nombre de identidades falsas o incluso inexistentes.

Una vez en posesión de los inmuebles y del título de propiedad, los acusados procedían a cambiar las cerraduras y trataban de venderlas rápidamente a precios inferiores a su valor de mercado, recurriendo para ello a inversores o a agencias inmobiliarias, que actuaban como intermediarios, agrega la nota de la PJ.

Una vez vendidas, los fondos obtenidos eran encubiertos a través de una trama compleja de circulación de capitales.

Hasta el momento, la policía ya ha recuperado varios inmuebles y se ha incautado de saldos bancarios por valor de unos 1,5 millones de euros.

Los detenidos, de entre 26 y 62 años, serán sometidos a un primer interrogatorio judicial, tras el cual se les impondrán medidas cautelares. EFE

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