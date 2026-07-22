Ocho equipos de liga colombiana cuestionan contrato de televisión por reparto de ingresos

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Bogotá, 22 jul (EFE).- Ocho de los principales equipos del fútbol colombiano anunciaron este miércoles que no cederán sus derechos de imagen para un nuevo contrato de transmisión del campeonato mientras no se acuerde un nuevo modelo de distribución de los ingresos por televisión, al considerar que el esquema vigente desincentiva la competitividad.

América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas señalaron en un comunicado que el sistema actual, que reparte los recursos en partes iguales entre los equipos, «no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas».

Los clubes sostienen que ese mecanismo ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y aumentar el valor comercial del campeonato, por lo que pidieron abrir una discusión «seria, técnica y participativa» antes de iniciar un nuevo proceso de comercialización de los derechos de televisión.

Según los firmantes, otras ligas de la región han adoptado modelos que combinan criterios de solidaridad con incentivos al desempeño deportivo, lo que, aseguran, «les ha permitido atraer mayor inversión, fortalecer sus instituciones y elevar el nivel de sus competiciones».

Los equipos afirmaron que el objetivo no es favorecer a un grupo de clubes, sino construir un sistema «más objetivo y equilibrado» que preserve la sostenibilidad de todas las instituciones y, al mismo tiempo, premie el éxito deportivo, la inversión y el respaldo de las aficiones.

Mientras no exista un acuerdo sobre ese modelo de reparto, agregaron, no autorizarán la cesión de sus derechos para un nuevo contrato audiovisual.

Los clubes aseguraron que la decisión no pretende afectar el desarrollo del campeonato sino propiciar un acuerdo que fortalezca la liga y mejore el espectáculo para los aficionados.

El pronunciamiento de los equipos coincide con el inicio del campeonato del segundo semestre que comenzará este viernes con el partido Llaneros-Deportivo Pereira y también tendrá el fin de semana los encuentros Millonarios-Bucaramanga y Tolima-Junior, entre otros. EFE

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