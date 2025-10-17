Ocho jugadores de críquet afganos mueren en bombardeos paquistaníes, según junta deportiva

Kabul, 18 oct (EFE).- La Junta de Críquet de Afganistán denunció este sábado que ocho jugadores locales murieron en los bombardeos aéreos lanzados por el Ejército paquistaní en la provincia de Paktika, en el sureste de Afganistán, cerca de la Línea Durand, pese al alto el fuego vigente entre ambos países.

«Los bombardeos paquistaníes atacaron a nuestro equipo local de un torneo de críquet, matando a ocho jugadores afganos en el distrito de Urgon. Los jugadores estaban como invitados junto a sus amigos», declaró a EFE el portavoz de la junta afgana, Nasim Sadat. EFE

