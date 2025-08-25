The Swiss voice in the world since 1935

Ocho meses de cárcel por pintar ‘Free Palestina’ en coches de judíos en Francia

París, 25 ago (EFE).- Un trabajador temporero de 32 años fue condenado a ocho meses de prisión en firme por haber pintado la semana pasada ‘Free Palestina’ en varios coches, algunos de ellos de propietarios de confesión judía, en la turística zona montañosa Châtel (Alta Saboya, en el sureste de Francia).

El Tribunal de Thonon-les-Bains dictó este lunes una pena global de 16 meses de cárcel, ocho de ellos en firme, que puede quedar «en suspenso» bajo el régimen de «libertad condicional durante dos años».

Para ello, el condenado ha de cumplir «con las obligaciones de tratamiento, trabajo o formación, indemnización de las víctimas y la realización de un curso de ciudadanía».

Así, el hombre identificado como Vincent R. podría evitar el ingreso efectivo en prisión.

Entre la noche del 19 al 20 de agosto, el treintañero pintó en ocho vehículos aparcados en Châtel (localidad pre-alpina fronteriza con Suiza) la frase ‘Free Palestina’ (‘Palestina libre’). Cuatro de los coches pertenecían a una comunidad judía procedente del Reino Unido que pasaba sus vacaciones en la zona.

El condenado reconoció los hechos, tras haberlos negado en las primeras audiciones, y dijo que buscó hacer esas pintadas en coches de judíos porque le parece «asqueroso» lo que las Fuerzas Armadas israelíes hacen en la Franja de Gaza. «Yo no soy racista, solo quería enviar un mensaje», sustentó.

El presidente del Tribunal censuró la actitud del hombre y le recriminó que hiciese «una amalgama» entre la nacionalidad israelí y el hecho de ser de confesión judía. El magistrado recordó que las víctimas de las pintadas eran de nacionalidad británica. EFE

