Ocho muertos, entre ellos cinco niños, en un ataque de las FAR en centro de salud en Sudán

Jartum, 3 feb (EFE).- Al menos ocho personas -cinco niños y tres mujeres- murieron este martes en un ataque atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un centro de salud en Kadugli, capital de Kordofán del Sur, en el sur de Sudán, después de que el Ejército rompiera el asedio que pesaba sobre esa ciudad.

La Red de Médicos de Sudán informó en un comunicado que las FAR atacaron el centro de salud Shartai en Kadugli, «causando la muerte de ocho civiles, incluidos cinco niños y tres mujeres», y once heridos.

La ONG sudanesa denunció que «atacar los centros de salud y su personal constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de todas las convenciones que garantizan la protección de los civiles y los centros médicos».

Asimismo, responsabilizó directamente a los paramilitares por «este crimen» y exigió «el cese inmediato de todos los ataques contra los centros de salud», así como garantías de protección para los civiles y el personal médico.

Por último, instó a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos «a presionar a los líderes de las FAR para que pongan fin a estas violaciones, protejan los centros de salud y garanticen la entrega sin trabas de la ayuda médica y humanitaria».

El ataque se produce pocas horas después de que el Ejército de Sudán anunciara este martes que logró romper el asedio impuesto contra Kadugli, sitiada por las FAR y sus aliados desde prácticamente el inicio de la guerra en abril de 2023.

Según la televisión estatal sudanesa, «los combates provocaron la retirada de las fuerzas que habían impuesto el asedio, lo que permitió a las Fuerzas Armadas Sudanesas entrar en la ciudad y poner fin a su aislamiento, que se prolongó durante más de dos años y causó un deterioro de las condiciones de vida y una grave escasez de alimentos».

Las FAR y su aliado, Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

