Ocho muertos, entre ellos dos niños, en un ataque masivo ruso contra Ucrania

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Kiev, 30 jul (EFE).- Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, murieron durante la madrugada del jueves en varias regiones de Ucrania debido al ataque masivo con misiles y drones llevado a cabo por Rusia contra Kiev y otras ciudades del país.

El mayor número de fallecidos se produjo cerca de Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la parte centro-este del país de la que es natural el presidente Volodímir Zelesnski. Seis personas, entre ellas dos niñas de 5 y 12 años, perdieron la vida en el ataque, según el balance de las autoridades locales.

El gobernador militar de Krivi Rig, Oleksandr Vikul, explicó que un misil balístico Iskander-M impactó directamente en la casa en la que vivía una familia numerosa. Vikul no aclaró si todos los fallecidos eran de la misma familia.

Además de Kiev, donde murió una persona, otra de las regiones atacadas fue la de Poltava, en Ucrania central, donde también hubo una víctima mortal.

El ataque ruso también fue dirigido contra la región de Leópolis, en el extremo occidental de Ucrania y fronteriza con Polonia, donde, al igual que en las otras regiones afectadas, se produjeron daños en zonas residenciales. Al menos seis personas resultaron heridas en Leópolis. EFE

mg/rrt

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