Ocho muertos, seis de una misma familia, en ataques rusos contra Ucrania

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Ocho personas murieron, seis de ellas de una misma familia, en una oleada de bombardeos nocturnos rusos contra Ucrania, lo que llevó a Kiev a insistir ante sus aliados en la necesidad de recibir más sistemas de defensa antiaérea.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, los esfuerzos diplomáticos siguen estancados y ambos bandos intensifican sus ataques de largo alcance, con un creciente saldo de víctimas civiles.

Uno de los misiles disparados la madrugada del jueves por Rusia alcanzó una casa en una aldea cercana a la ciudad central ucraniana de Krivói Rog, donde murieron seis integrantes de una misma familia, entre ellos dos niñas de 5 y 12 años.

«Era una casa ordinaria, totalmente destruida por un misil balístico», lamentó el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El jefe de la administración militar local, Oleksandr Vilkul, precisó que la casa fue alcanzada por «un misil balístico Iskander-M, lanzado desde (la ciudad rusa de) Vorónezh». Zelenski indicó que otros dos niños fueron rescatados con vida.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó en total entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 74 misiles y 284 drones.

La fuerza aérea ucraniana aseguró que había interceptado 55 misiles y 265 drones rusos.

Además de los seis muertos en Krivói Rog, una persona falleció en Kiev, la capital, y otra en la región oriental de Poltova. Al menos cinco personas resultaron heridas en la ciudad occidental de Leópolis.

Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas apuntaron a un complejo militar industrial, comunicaciones militares y centros logísticos ucranianos.

Zelenski advirtió el miércoles que existía una «alta probabilidad» de que Rusia lanzara un potente ataque durante la noche.

«Los rusos prepararon un ataque a gran escala hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se lleve a cabo esta noche», dijo en la red social X.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunció los ataques «masivos» contra Ucrania, en los que aseguró que Moscú violó el espacio aéreo de Polonia.

Rusia «constituye una amenaza para la seguridad de Europa entera», estimó.

– Defensa antibalística –

Las autoridades de Polonia indicaron haber encontrado en su territorio un cráter de 10 metros de ancho en un terreno, posiblemente causado por un proyectil, después de los ataques rusos contra Ucrania.

Drones rusos han sido detectados previamente sobre el espacio aéreo polaco.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con misiles balísticos, que solo los sistemas estadounidenses Patriot son capaces de derribar.

Ucrania sufre una grave escasez de interceptores PAC-3, una situación que se ha empeorado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado.

«Tomando en cuenta la crítica escasez de misiles de defensa aérea de nuestros aliados, nuestros guerreros están logrando cosas realmente increíbles», declaró Zelenski.

El mandatario ucraniano habló el martes con su par estadounidense, Donald Trump, sobre la defensa antibalística y la posibilidad de que Ucrania fabrique los misiles interceptores Patriot.

A lo largo de la guerra, Ucrania ha desarrollado formas de defenderse de los drones y misiles rusos, pero los misiles balísticos, de alta velocidad, son más esquivos.

De los más de 120 misiles balísticos disparados este mes por Rusia, Ucrania ha derribado menos de un tercio, según la fuerza aérea de Kiev.

Por el contrario, la tasa de interceptación de drones es de alrededor de 90%.

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