Ocho muertos en ataques israelíes al sur de Beirut

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El ejército israelí atacó el miércoles tres automóviles al sur de Beirut, dos de ellos en una autopista muy transitada, causando ocho muertos, y continúa realizando bombardeos más al sur a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril, según las autoridades libanesas.

Israel intensificó sus ataques en el Líbano desde la semana pasada. Ambos países deben iniciar el jueves en Washington una nueva ronda de conversaciones bajo la mediación de Estados Unidos.

Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron en los ataques dirigidos contra tres vehículos a unos veinte kilómetros al sur de Beirut, según el Ministerio de Salud.

Dos automóviles fueron alcanzados en la autopista extremadamente transitada que conecta Beirut con el sur del país, y un tercer vehículo fue atacado en una carretera del mismo sector, según la Agencia Nacional de Información (ANI).

Un fotógrafo de AFP vio un automóvil calcinado en la autopista y a equipos de rescate transportando un cuerpo.

El sábado ataques similares ya habían alcanzado dos vehículos en la autopista.

Israel continúa sus bombardeos sobre el Líbano pese a la tregua, afirmando que sus objetivos son miembros de Hezbolá, respaldado por Irán.

El ejército israelí lleva a cabo este miércoles ataques en el sur, especialmente en la región de Tiro, después de ordenar a los habitantes de seis aldeas evacuar la zona.

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