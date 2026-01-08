Ocho muertos en ataques israelíes en Gaza, afirma la Defensa Civil

Ataques israelíes en la Franja de Gaza provocaron este jueves la muerte de ocho personas, entre ellos cinco niños, informó informó la Defensa Civil gazatí, pese al alto el fuego que ha frenado en gran medida los combates.

Mahmud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, dijo a AFP que esas personas perdieron la vida en incidentes separados.

En el sur de Gaza, cuatro niños resultaron muertos cuando un dron impactó una carpa en un campo de refugiados, y una persona murió al ser alcanzada por disparos.

En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya, apuntó Bassal, quien agregó que una persona murió en un ataque contra una escuela, y otro adulto fue víctima de un ataque a una carpa.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también indicó que alguien lanzó un proyectil «desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel», pero que cayó dentro de la franja.

«Poco después, las fuerzas (militares) atacaron con precisión el punto de lanzamiento», señalaron las fuerzas armadas.

La frágil tregua en Gaza, vigente desde el pasado 10 de octubre, ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás, pero ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, por su parte, asegura que milicianos han matado a tres de sus soldados durante el mismo período.

