Ocho muertos en el ataque israelí al hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza
Jerusalén, 25 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron, entre ellas un rescatista, en el ataque israelí este lunes al hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis del sur de la Franja de Gaza.
«El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos», informó el Ministerio de Sanidad gazatí, que reportó «numerosos heridos». EFE
