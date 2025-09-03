The Swiss voice in the world since 1935

Ocho muertos por fuego de artillería ruso en la ciudad ucraniana de Kostiantínivka

Kiev, 3 sep (EFE).- Ocho personas murieron este miércoles por fuego de artillería ruso y otras seis resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Kostiantínivka, en la región oriental de Donetsk, según informó la Fiscalía ucraniana en un comunicado.

Los hechos se produjeron durante la mañana, cuando las fuerzas rusas abrieron fuego contra un zona residencial de la ciudad.

El punto de la ciudad más cercano al frente se encuentra a unos cinco kilómetros de las posiciones rusas, según la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState.

El fuego de artillería provocó destrozos en casas bajas, bloques de pisos, un comercio y un recinto comercial, según la Fiscalía ucraniana, que investiga lo ocurrido como un crimen de guerra. EFE

mg/cph/ad

