Ocho muertos por un naufragio en el lago Alberto en la República Democrática del Congo

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Nairobi, 20 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron en el naufragio de un embarcación en el lago Alberto en la República Democrática del Congo (RDC), informó este viernes el Servicio de Protección Civil.

El hundimiento ocurrió este miércoles cerca de la aldea de Kamutsi, en el territorio de Djugu, situado en la provincia nororiental de Ituri.

«Una embarcación que se dirigía a Tchomia (localidad de Djugu) fue azotada por fuertes vientos. Ocho personas perdieron la vida en el incidente y otros 17 pasajeros fueron rescatados por pescadores voluntarios. Este balance es provisional», explicó el jefe del Servicio de Protección Civil de Ituri, Robert Ndjalonga, citado por medios locales.

Los pasajeros rescatados fueron evacuados a hospitales en Mahagi, en Ituri, para recibir la atención médica.

Según Ndjalonga, las condiciones meteorológicas probablemente provocaron el accidente, aunque se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas exactas del naufragio.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.

El lago Alberto está situado en Uganda y la República Democrática del Congo y es el sexto más grande de África. EFE

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